شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق لتخفيف ارتجاع المرىء بدون أدوية.. منها امضغ ببطء وكل كميات أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاع المرىء من الأمراض الشائعة التى تصيب كثيرًا من الأشخاص، حيث يمكن أن يتسبب في أعراض مثل: التهاب الحلق، بحة في الصوت، كما يعاني حوالي 5٪ إلى 10٪ من مرضى ارتجاع المريء من حرقة في المعدة - ألم في الجزء العلوي من البطن، فى هذا التقرير نقدم 7 طرق طبيعية تساعدك لتخفيف ارتجاع المرئ بدون أدوية، وفقًا لموقع health harvard.



ارتجاع المرئ

تناول الطعام بكمية قليلة وببطء

عندما تكون المعدة ممتلئة للغاية، يمكن أن يكون هناك مزيد من الارتجاع فى المريء، لذا يمكنك تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر مع تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، حتى لا تزداد أعراض ارتجاع المرئ.

تجنب بعض الأطعمة

هناك بعض الأطعمة التي من المرجح أن تؤدي إلى ارتجاع المرئ منها: النعناع والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والطماطم والبصل والثوم والقهوة والشاي والشيكولاته، فإذا كنت تتناول أيًا من هذه الأطعمة بانتظام، حاول التخلص منها لمعرفة ما إذا كان ذلك يؤثر على ارتجاع المرئ لديك، ثم حاول إضافتها مرة أخرى واحدة تلو الأخرى.



ارتجاع المرئ

ابتعد عن المشروبات الغازية

المياه الغازية تسبب التجشؤ، الذي يسبب ارتجاع حمض المريء ويمكنك شرب المياه العادية.

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البقاء مستيقظًا بعد الأكل

عندما تكون واقفًا، أو حتى جالسًا، فإن الجاذبية وحدها تساعد في إبقاء الطعام في المعدة، لذا ابقى مستيقظًا بعد الانتهاء من تناول الطعام ولا تذهب للنوم إلا بعد 3 ساعات من الطعام، هذا يعنى عدم وجود قيلولة بعد الغداء، وعدم تناول العشاء في وقت متأخر أو وجبات خفيفة في منتصف الليل.

لا تتحرك بسرعة كبيرة

تجنب ممارسة التمرينات الرياضية لبضع ساعات بعد الطعام يمكنك المشى بعد تناول الطعام، لأن التمرينات الرياضية يمكن أن تسبب ارتجاع الحمض إلى المريء.

إنقاص الوزن

زيادة الوزن تنشر الهيكل العضلي الذي يدعم العضلة العاصرة للمريء، ما يقلل من الضغط الذي يبقي العضلة العاصرة مغلقة، هذا يؤدي إلى ارتداد المرئ وحرقة المعدة.

توقف عن التدخين

النيكوتين قد يريح العضلة العاصرة للمريء وبالتالى تزداد أعراض ارتجاع المرئ.