اصفرار الجلد والعين انذار بالإصابة بأمراض خطيرة

قال الدكتور ينس فاغنكنيشت إن اصفرار الجلد والعين يدق ناقوس الخطر لأنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة. وأوضح الممارس العام الألماني، أن اصفرار الجلد والعين، يشير إلى الإصابة بأمراض الكبد، مثل التهاب أو تليف الكبد. كما قد يرجع اصفرار الجلد والعين، إلى الإصابة بأمراض الصفراء، مثل الحصوات الصفراوية، أو إلى أمراض الدم، بسبب التسمم مثلاً.

لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد سبب اصفرار الجلد والعين. قد يهمك أيضا:دراسة جديدة تؤكّد وجود صلة بين المناخ واستهلاك الكحول والإصابة بأمراض الكبد دراسة تؤكد أن الشبان السمان أكثر عرضة لأمراض الكبد

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