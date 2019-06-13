شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة باسن.. خلل وراثى يمنع الجسم من امتصاص الدهون الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة باسن حالة وراثية تمنع الجسم من امتصاص الدهون الغذائية ونقصها يؤدى إلى مشاكل صحية كبيرة، فالدهون الغذائية والفيتامينات التي تحتويها مهمة لنمو وتطور العديد من الأعضاء والأنسجة، بما في ذلك المخ، حسبما ذكر موقع" healthline". أعراض نقص البروتينات في الدم أعراض نقص البروتينات في الدم أعراض متلازمة باسن أو نقص البروتينات تتمثل فى مشاكل النمو والتطور في الطفولة إلى مشاكل النطق والتنسيق في البالغين وفقًا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة (NORD). تؤثر الأعراض على:

تؤثر الأعراض على: -العيون. -الدم. -الجهاز العصبي. -الجهاز الهضمي. -أنماط نمو غير طبيعية عند الرضع. Advertisements -انحناء غير طبيعي في العمود الفقري. -مشاكل في التوازن. -مشاكل في التنسيق. -ضعف العضلات. -مشاكل في الرؤية. -اضطرابات الكلام. -براز دهني.

أسباب الإصابة بمتلازمة باسن تحدث تلك المتلازمة نتيجة لمشاكل الجين الذي يخبر الجسم بكيفية الجمع بين الدهون مع البروتين لصنع شيء يسمى البروتين الدهني فعندما لا يعمل الجين يصعب على الجسمك هضم أنواع معينة من الدهون والفيتامينات.

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