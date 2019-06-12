أوقعَت 1500 ضحية.. إعلان الحصبة وباءً في الكونجو

أعلنت حكومة الكونجو الديمقراطية الحصبةَ وباءً بعد أن أودت بحياة 1500 شخص حالياً، بما يزيد 100 على ضحايا "إيبولا"، وفق إحصاءات وزارة الصحة.





وبينما يركِّز مسؤولو الصحة على فيروس "إيبولا" الأشدّ فتكاً والمنتشر في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، جرى الإبلاغ عن 65 ألف حالة اشتباه بالحصبة، وأعلنتها الوزارة وباءً، الإثنين 10 يونيو/حزيران.

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وأفادت منظمة "أطباء بلا حدود"، الثلاثاء، بأنَّ الشهور الـ5 الأولى من 2019 شهدت تسجيل 1500 حالة وفاة بالحصبة، وهو أعلى رقم منذ 2012، أكثر سنة تفشّى فيها المرض.

وأظهرت أحدث أرقام لوزارة الصحة الكونجولية أنَّ "إيبولا" أودى حتى الآن بحياة 1390 شخصاً في إقليم "نورث كيفو".





