أسباب انقطاع الدورة الشهرية بعيداً عن الحمل وسن اليأس

تعاني بعض النساء من انقطاع الدورة الشهرية بعيداً عن الحمل وسن اليأس. فما الأسباب؟

للإجابة عن السؤال قالت الدكتورة زيبيله غورليتز نوفاكوفيتش إن انقطاع الدورة الشهرية غير الناجم عن الحالات الفسيولوجية مثل الحمل وسن اليأس يرجع لأسباب عدة، منها تقلبات الوزن الشديدة، أو فقدان الوزن الشديد، بسبب فقدان الشهية العصبي (Anorexia nervosa) مثلاً.

وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية، أن انقطاع الدورة الشهرية قد يرجع أيضاً إلى أمراض مثل أورام المبايض، أو الاضطرابات الهرمونية مثل زيادة مستوى هرمونات الذكورة، أو بعد إيقاف حبوب منع الحمل.

كما قد تكون الأدوية سببا لانقطاع الدورة الشهرية، مثل العقاقير الهرمونية، وأدوية السرطان، والأدوية النفسية.

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وفي كل الحالات يجب استشارة طبيب أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي لانقطاع الدورة الشهرية وعلاجه.

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