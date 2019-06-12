شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد للطعمية.. هتقوى بصرك وتخلى عظامك قوية ومتينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كباب الغلابة.. هكذا لقبت الطعمية المصرية، حيث إنها غنية بالبروتين مثل قطع الكباب المصنوع من اللحم، ولكن الطعمية يتم تصنيعها أو إعدادها من الخضراوات والفول المدشوش، وجميع هذه العناصر غنية بفوائد كثيرة تعم على جسم الإنسان، وتعد مهمة له.

فالطعمية لها الكثير من العشاق، حيث إنها لها مذاق خاص بها، وتعد كنزا كبيرا ومهما يعم علي جسم الإنسان.



الطعمية

وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي فوائد تناول الطعمية، وذلك وفقًا لموقع "drhealthbenefits"، الذي قدم فوائدها ومنها:

-الطعمية مصدر جيد للبروتين

طبق صغير منها يحتوي على 13.31 جرام من البروتين، ولذا تناولها للأشخاص النباتيين يعد جيدًا، فيمد أجسامهم بعناصر البروتين النباتية.

-جيدة للبصر

الطعمية تحتوي على فيتامين "أ"، وهو مصدر جيد للبصر والعين، حيث إنها تحافظ عليها من إعتام عدسة العين والحفاظ على نسبته وعدم تعرضه للنقصان، أو حدوث التهابات في العين.



فوائد الطعمية الصحية

- هتنشط الجسم

لأن الطعمية تعد مصدرا جيدا وقويًا لفيتامين "ب" فهذا يجعلها من الأطعمة التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، والحد من الشعور بالكسل، فتناولها يعمل علي زيادة نسبة الدم بالجسم، والحد من الإصابة بالأنيميا.

-عظام قوية

نظرًا لاحتواء الطعمية على عنصر الكالسيوم، فهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي صحة العظام، بل أيضًا يساهم في تقويتها بشكل كبير والحد من تعرضها للكسر.

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-الحماية من السرطان

يرجع احتوائها علي نسبة جيدة من الكالسيوم، لحمايتها بشكل كبير في الإصابة بالسرطان، فهناك علاقة بين نقص عنصر الكالسيوم والإصابة بالسرطان.



الطعمية

-تنشيط الدورة الدموية

نظرًا لاحتوائها علي نسبة عالية من عنصر الحديد فهذا يجعلها من الأطعمة المهمة في تنشيط خلايا الجسم والدورة الدموية.

-تقضي على الإجهاد

هل تشعر بالقلق والتوتر والاجهاد، إذا عليك تناول الطعمية فهي من الأطعمة الجيدة التي ينصح بتناولها دائمًا للحصول علي جسم قوي وجيد وخالي من الاجهاد.

-الحفاظ على صحة الرئتين

تعد من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي صحة الرئتين حيث إن تناولها يساهم بشكل كبير الحفاظ علي صحة الجهاز التنفسي، ودعم الرئتين، وذلك يرجع لاحتوائها علي عنصر المجنيز.

- التخلص من السموم

فهي غنية بالألياف، وهذا يساهم بشكل كبير في الحصول علي والقضاء علي السموم المتراكمة في جسم الإنسان.

-الحفاظ علي أعصاب الجسم

تمد الجسم بالبوتاسيوم، هذا العنصر الهامة، فعند تناولك للأطعمة الغنية به، يعمل علي تحسن أعصاب الجسم بشكل كبير، والحد من حدوث أي خلل بها.