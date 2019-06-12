نائبة مصرية لـ"العين الإخبارية": العرب تأخروا في قرار إلغاء البلاستيك

حذرت منظمة الصحة العالمية من أضرار استهلاك البلاستيك، موضحة أن حرقه ينتج عنه انبعاثات كيميائية مسرطنة مثل الديوكسين، تتراكم في جسم الإنسان عند استنشاقها وتنتقل من الأم إلى الجنين عبر المَشيمة، وتصل للمجاري المائية والمحاصيل.

وتقدمت النائبة المصرية أنيسة حسونة، الإثنين، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء المصري ووزيري البيئة والصناعة؛ لإلغاء استخدام أكياس البلاستيك في مصر واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وأكدت حسونة، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، لأنها غير قابلة للتدوير، وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل، كما تنتهي كميات منها في البحار والأنهار، ما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق".

وأشارت إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي، وتدمر صحة الإنسان، كما يدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.





وقالت النائبة أنيسة حسونة، لـ"العين الإخبارية"، إن هذا التحرك كان يجب أن يؤخذ منذ فترة طويلة؛ نظرا للتهديد الذي يمثله استهلاك البلاستيك على صحة الإنسان والثروة السمكية والبيئة".

وأضافت: "العالم كله يتجه لوقف استهلاك البلاستيك حفاظا على صحة الإنسان والبيئة، وهناك العديد من الدول المتقدمة توقفت بالفعل عن استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدلتها بالأكياس الورقية والقماشية، والدول العربية متأخرة في اتخاذ قرارات مماثلة، وجدير بها أن تعمل على تطبيق هذه السياسة ولا تصرح بإقامة مصانع جديدة للبلاستيك".





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وتابعت: "علينا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه صناعة ضخمة، وسيكون هناك الكثير من المعارضين لهذا القرار لتعارضه مع مصالحهم، وعليه نحتاج إلى نشر الوعي المجتمعي والتوعية بأهمية هذا القرار".

واستطردت: "على الشخصيات العامة أن تشارك في توعية المواطنين بأهمية التوقف عن استخدام البلاستيك"، مضيفة: "لا يجب أن نتهاون في هذا الأمر لأنه يتعلق بصحتنا وصحة أولادنا".

وأشارت إلى أن مخلفات البلاستيك تتسبب في سد المصارف وتلويث الأنهار وتهدد حياة الكائنات البحرية، كما تلوث البحار وتؤثر سلبا على السياحة ويؤدي حرقها لانبعاثات سامة، وغيرها من الأضرار التي تجعل هناك ضرورة حتمية للتوقف عن استخدام البلاستيك وحماية حياتنا وبيئتنا.





وأوضحت النائبة أن تكلفة استهلاك مصر تستهلك أكياس بلاستيك سنويا تقدر بـ12 مليار جنيه، ما يمثل أزمة بيئة إضافة للخسائر التي تمثلها من الناحية الاقتصادية، خاصة أن أغلب الخامات مستوردة من الخارج.

فيما يبلغ إجمالي الاستثمار في الصناعات البلاستيكية بما في ذلك التعبئة والتغليف والمواسير والأدوات المنزلية وقطع الغيار والأدوات الهندسية والمكتبة وغيرها نحو 702 مليار دولار سنويا، وفقا لأرقام شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصري.





وتوقفت نحو 60 دولة عن استخدام البلاستيك كليا أو جزئيا، وفقا لتقرير حالة البلاستيك الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة 2018، ومن بين الدول العربية التي اتخذت مبادرات واعدة في هذا الصدد الإمارات، إذ تعهدت مطارات دبي بحظر المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة مطلع 2020، كما توقفت محافظة البحر الأحمر المصرية عن استخدام الأكياس البلاستيكية، وبدورها حظرت الكويت مؤخرا استخدام الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية.



