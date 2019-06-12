بغداد - لايف ستايل
أظهرت وثيقة عقد قران صادرة من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ ببغداد، مبلغ يُعد الأكبر لمهر زوجة في تاريخ العراق.
واحتوت الوثيقة على مهر يقدر بـ 8 مليار دينار أي ما يعادل 8 مليون دولار، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتساءلون عن سبب منحها كل هذا المبلغ الذين يرونه مهر مبالغ فيه .
وأظهر العقد أن الزوج من مواليد عام 1984 والزوجة من مواليد عام 1986 مطلقة ولديها طفلان .. وتعهد الزوج على نفسه كتابيًا بتربية ورعاية طفليها الإثنين .
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ويعتبر هذا المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير في العراق حيث تتراوح المهور بين خمسة ملايين دينار وعشرة ملايين .
واختلف آراء متفاعلي مواقع التواصل الإجتماعي حول هذا العقد والبعض منهم أشار إلى أن الفتيات بالعراق يقذفون أنفسهم في متاهات العنوسة حيث أشارت إحصاءات أجريت مؤخرا إلى أن المرأة العراقية جاءت في المرتبة الثالثة عربيا من حيث العنوسة .
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كانت هذه تفاصيل خبر عقد زواج يكشف حصول "مُطلّقة" على "أغلى مهر" في تاريخ العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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