عقد زواج يكشف حصول "مُطلّقة" على "أغلى مهر" في تاريخ العراق

أظهرت وثيقة عقد قران صادرة من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ ببغداد، مبلغ يُعد الأكبر لمهر زوجة في تاريخ العراق.

واحتوت الوثيقة على مهر يقدر بـ 8 مليار دينار أي ما يعادل 8 مليون دولار، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتساءلون عن سبب منحها كل هذا المبلغ الذين يرونه مهر مبالغ فيه .

وأظهر العقد أن الزوج من مواليد عام 1984 والزوجة من مواليد عام 1986 مطلقة ولديها طفلان .. وتعهد الزوج على نفسه كتابيًا بتربية ورعاية طفليها الإثنين .

أقرأ أيضا :

المهدي عن عرضها مشكلة العنوسة خلال "رحلة البحث عن عريس"

ويعتبر هذا المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير في العراق حيث تتراوح المهور بين خمسة ملايين دينار وعشرة ملايين .

Advertisements

واختلف آراء متفاعلي مواقع التواصل الإجتماعي حول هذا العقد والبعض منهم أشار إلى أن الفتيات بالعراق يقذفون أنفسهم في متاهات العنوسة حيث أشارت إحصاءات أجريت مؤخرا إلى أن المرأة العراقية جاءت في المرتبة الثالثة عربيا من حيث العنوسة .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

وزيرة التربية العراقية تقدم استقالتها لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي

سيدة من الموصل تواصل كفاحها لتربية 22 من أحفادها اليتامى