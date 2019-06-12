تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جلي مع بسكويت

القاهرة - لايف استايل المكوّنات

لتحضير طبقة البسكويت:‏ بسكويت شاي بنكهة الشوكولاتة، مجروش – 500 غرام زبدة مذوبة – 350 غرام لتحضير طبقة الجيلي:‏ جيلي بودرة – ظرفان ماء ساخن – ثلاث أكواب ونصف لتحضير طبقة الكريمة:‏ حليب مكثف محلى – علبتان كبيرتان Advertisements ماء دافئ – كوبان جيلاتين بودرة – أربع ملاعق صغيرة للتزيين:‏ جوز الهند، مجروش – بحسب الرغبة

طريقة العمل

‏1-‏ في وعاء، ضعي الماء الساخن وأضيفي الجيلي. أخلطي المكونان حتى يتجانس المزيج.‏

‏2-‏ أدخلي مزيج الجيلي إلى الثلاجة لـ45 دقيقة حتى يبرد.‏

‏3-‏ لتحضير طبقة البسكويت في وعاء، أخلطي البسكويت المجروش والزبدة المذوبة حتى ‏تحصلي على قوام متماسك. ‏

‏4-‏ رصّي المزيج في قعر صينية فرن. أدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ30 دقيقة حتى يجمد ‏مزيج البسكويت.‏

‏5-‏ لتحضير طبقة الكريمة: في وعاء، أخلطي الماء الساخن والجيلاتين. أضيفي الحليب ‏المكثف المحلى وحرّكي المزيج حتى يتجانس.‏

‏6-‏ أخرجي الصينية من الفرن. أضيفي مزيج الحليب المكثف المحلى على وجه طبقة ‏البسكويت.‏

‏7-‏ زيدي مزيج الجيلي البارد على الوجه. أدخلي الحلى إلى الثلاجة لساعتين على الأقلّ حتى ‏يجمد.‏

‏8-‏ عند التقديم، أخرجي الحلى من الثلاجة وزيّني وجهه بجوز الهند المجروش.‏ قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة

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