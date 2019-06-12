تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك سهل

القاهرة - لايف استايل المكوّنات

دقيق - كوب ونصف بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة ونصف ملح - ربع ملعقة صغيرة زبدة على حرارة الغرفة - نصف كوب سكر - ثلثا كوب بيض - 3 Advertisements خلاصة فانيليا - ملعقة صغيرة حليب - ربع كوب طريقة العمل

1- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وجهزي 12 قالب كب كيك.

2- أخلطي في وعاء الدقيق مع البايكنغ باودر والملح.

3- أخفقي الزبدة مع السكر حتى تتكاثف المكونات.

4- أضيفي البيض، الواحدة تلو الأخرى واخفقي جيداً ثم اضيفي أخيراً خلاصة الفانيليا.

5- زيدي إلى الوعاء خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب.

6- أخفقي المكونات حتى تتجانس جيداً.

7- وزعي العجينة على القوالب المحضرة عبر ملء ثلثيها.

8- أخبزي الكب كيك في الفرن لحوالى 18-20 دقيقة.

9- أتركي الحلى يبرد على حرارة الغرفة لبعض الوقت ثم قدميه. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة

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