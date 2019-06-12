القاهرة - لايف استايل
المكوّنات
بسكويت شاي مفتت - كوبان
سكر - 3 ملاعق كبيرة
ملح - ربع ملعقة صغيرة
زبدة مذوبة - 6 ملاعق كبيرة
للحشوة:
جبن كريم - 340 غرام
سكر - ثلث كوب
ملح - ربع ملعقة صغيرة
خلاصة فانيليا - ملعقتان صغيرتان
كريمة حامضة - نصف كوب
كريمة - كوبان
عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة
طريقة العمل
1- لتحضير قاعدة التشيز كيك، أخلطي البسكويت المفتت مع السكر، الملح والزبدة.
2- رصي الخليط في قالب تشيز كيك ثم ضعيه في الثلاجة لساعتين من الوقت.
3- أخفقي في هذه الأثناء جبن الكريم حتى يصبح ناعماً.
4- أضيفي الفانيليا وعصير الليمون الحامض ثم الكريمة الحامضة بشكل تدريجي.
5- زيدي أخيراً الكريمة واخفقي من جديد حتى تتجانس المكونات.
6- وزعي المزيج على القاعدة المرصوصة.
7- ضعي التشيز كيك في الثلاجة لأربع ساعات أو ليلة كاملة ثم قدميه بارداً.
قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوت بدون فرن
طريقة إعداد وتحضيرتشيز كيك القهوة والشوكولاتة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى سهل بدون فرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.