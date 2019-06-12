تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى سهل بدون فرن

المكوّنات

بسكويت شاي مفتت - كوبان

سكر - 3 ملاعق كبيرة

ملح - ربع ملعقة صغيرة

زبدة مذوبة - 6 ملاعق كبيرة

للحشوة:

جبن كريم - 340 غرام

سكر - ثلث كوب

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ملح - ربع ملعقة صغيرة

خلاصة فانيليا - ملعقتان صغيرتان

كريمة حامضة - نصف كوب

كريمة - كوبان

عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة



طريقة العمل

1- لتحضير قاعدة التشيز كيك، أخلطي البسكويت المفتت مع السكر، الملح والزبدة.

2- رصي الخليط في قالب تشيز كيك ثم ضعيه في الثلاجة لساعتين من الوقت.

3- أخفقي في هذه الأثناء جبن الكريم حتى يصبح ناعماً.

4- أضيفي الفانيليا وعصير الليمون الحامض ثم الكريمة الحامضة بشكل تدريجي.

5- زيدي أخيراً الكريمة واخفقي من جديد حتى تتجانس المكونات.

6- وزعي المزيج على القاعدة المرصوصة.

7- ضعي التشيز كيك في الثلاجة لأربع ساعات أو ليلة كاملة ثم قدميه بارداً.

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