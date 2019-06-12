تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الاوريو بالسميد

القاهرة - لايف استايل المكوّنات

سميد - كوبان حليب مكثّف محلى - علبة ونصف حليب بودرة - كوبان بسكويت اوريو - 30 حليب سائل - نصف كوب Advertisements

طريقة العمل

1- إحمسي السميد في مقلاة على النار حتى يصبح ذهبي اللون.

2- إحمسي حليب البودرة في مقلاة ثانية حتى يشقرّ.

3- أخلطي في وعاء كبير السميد مع الحليب ثم أضيفي الحليب المكثّف المحلى مع العجن.

4- أضيفي ما يكفي من الحليب المكثّف المحلى واعجني المكونات بيديك حتى تتماسك.

5- غمسي تباعاً حبات بسكويت الاوريو بالحليب ثم غلفيها بالعجينة المحضرة بشكل دائري.

6- أدخلي الحلى إلى الثلاجة لحوالى ساعتين من الوقت ثم قدميه بارداً. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير كيك الهيل بالفستق الحلبي تعرفى على طريقة إعداد وتحضير كيكة الفستق بالنوتيلا

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