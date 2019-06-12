القاهرة - لايف استايل المكوّنات

دقيق - كوبان ونصف سميد - نصف كوب حليب دافئ - كوب زبدة - ملعقة كبيرة خميرة - ملعقة كبيرة عسل - ملعقة كبيرة Advertisements زيت للقلي - بحسب الحاجة شيرة - بحسب الحاجة

طريقة العمل

1- في وعاء، أخلطي المكوّنات الجافة أي الدقيق والسميد والخميرة.

2- أضيفي الزبدة والعسل والحليب وادعكي جيداص حت تحصلي على عجينة متماسكة.

3- غطّي الوعاء واتركيه جانباً حتى تختمر العجينة.

4- قطّعي العجينة إلى شكل أصابع ولفّيها بتأنّ على مبشرة جبن.

5- إقلي الصوابع في زيت غزير حتى يتغيّر لونه ثمّ ضعيه مباشرةً في الشيرة الباردة وقدّميه على سفرتك. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بسكويت السميد الشهي طريقة إعداد وتحضير غريبة بالسميد وجوز الهند

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى اصابع زينب بالسميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.