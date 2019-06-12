تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى المامونية بالسميد

القاهرة - لايف استايل المكوّنات

ماء - 3 أكواب سكر - نصف كوب زبدة - ربع كوب سميد ناعم - نصف كوب ماء زهر البرتقال - نصف ملعقة كبيرة قرفة مطحونة - ملعقة صغيرة + المزيد للتزيين Advertisements لوز مقشّر للتزيين - بحسب الرغبة

طريقة العمل

1- في قدر على نار مرتفعة، ضعي الماء مع السكر.

2- عندما يغلي المزيج، خففي النار واتركيه لـ15 دقيقة. ضعي المزيج جانباً.

3- في قدر آخر، ذوّبي الزبدة ثمّ أضيفي إليها السميد.

4- حرّكي المزيج لـ5 دقائق أو حتى يصبح ذهبيّ اللون.

5- أضيفي بخفة وروية مزيج الماء والسكر فوق قدر السميد.

6- أسكبي ماء زهر البرتقال وضعي القرفة المطحونة ثمّ حرّكي بخفة.

7- أتركي المزيج يغلي ثمّ خففي النار.

8- أخلطي من وقت لآخر إلى أن يكثف المزيج، حوالى 10 دقائق.

9- أسكبي المامونية في طبق التقديم.

10- رشّي القليل من القرفة على وجه طبق المامونية وزيّني باللوز المقشّر ثمّ قدّميها ساخنة. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بسكويت السميد الشهي طريقة إعداد وتحضير غريبة بالسميد وجوز الهند

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