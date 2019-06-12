تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى بالجبن الكيري سهل وبدون فرن

القاهرة - لايف استايل المكوّنات بسكويت بنكهة الشوكولاتة مطحون – كوبان زبدة مذوبة – ربع كوب شوكولاتة بالحليب مبشورة للتزيين – نصف كوب لتحضير طبقة الجبن: جبن كيري – 200 غرام كريمة مخفوقة – 300 مل سكر بودرة – نصف كوب جوز الهند مبشور – نصف كوب طريقة العمل 1- أخلطي في وعاء البسكويت والزبدة ورصي المزيج في قعر صينية متحركة القاعدة. أدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ15 دقيقة. 2- في وعاء آخر، أخفقي جبن الكريم مع السكر البودرة وجوز الهند حتى تحصلي على مزيج متجانس. 3- أضيفي الكريمة المخفوقة وقلّبي المزيج بواسطة ملوق حتى تتداخل المكونات. 4- أسكبي المزيج فوق طبقة البسكويت وأعيدي الصينية الى الثلاجة لـ4 ساعات على الاقل. 5- إرفعي الحلى من الصينية وضعيه على طبق تقديم ثمّ زيني وجهه بالشوكولاتة المبشورة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة تحضير تارت الشوكولاتة والتوت طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الليمون البارد بالشوكولاتة البيضاء

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