كيف يمكن لحبوب الاكتئاب أن تدمر حياتك الجنسية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أن حبوب الاكتئاب - وهي مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) - يجب أن تحمل تحذيرات حول خطر الخلل الجنسي طويل الأمد.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن حبوب الاكتئاب “SSRIs” توصف لما يقدر بنحو خمسة ملايين بريطاني للاكتئاب والقلق وهي تشمل مواد فعالة الباروكستين، فلوكستين، سيتالوبرام وفورتيوكستين.
وهذه الأدوية هي المنقذ لكثير من الناس الذين يعانون من الاكتئاب، ومع ذلك، يمكن أن ترفع من مخاطر المشكلات الجنسية مثل الفشل في الشعور بالإثارة أو النشوة الجنسية، وفقدان الإحساس التناسلي، والضعف الجنسي لدى الرجال.
ويقول البروفيسور "ديفيد بالدوين"، المتحدث باسم الكلية الملكية للأطباء النفسيين، إن سبب تعرض المرضى للمشاكل الجنسية حتى بعد انتهاء العلاج المضاد للاكتئاب غير واضح.
وتابع "بالدوين": "هذا الأمر غير مفهوم بشكل كبير وكان من الصعب البحث عنه، وذلك بسبب الالتباسات المحتملة مثل الشيخوخة والمرض البدني، بالإضافة إلى الإحراج من مناقشة المخاوف الحميمة".
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