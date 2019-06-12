تطبيقات لمراقبة أجهزة أبنائك الإلكترونية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 04:43 مساءً - اكتسحت الثورة التقنية حياة الأفراد، حيث أصبح الشخص العادي يقضي في المتوسط 9.22 ساعة من يومه على الأجهزة الإلكترونية "وذلك وفقاً لمؤسسة Common Sense المتخصصة في وسائل الإعلام والتكنولوجيا".

فالعالم الرقمي لم يقتصر تأثيره على الكبار، بل امتد ليشمل حياة الأطفال، ومع تزايد مخاطر الشبكة العنكبوتية الواسعة، يلجأ الوالدين إلى البحث عن طرق لمراقبة شاشات أطفالهم، وقد يؤدي بهم ذلك إلى سوء الفهم أو الاختلاف مع الأبناء، إلا أنّ التقنية ذاتها وفرّت في المقابل طرقاً ذكية للحد من مخاطرها، هنا عبر"الخليج 365"، نسرد لكِ بعضٌ من تلك التطبيقات.



تطبيق Moment

جميعنا يقع في فخ شبكات التواصل الاجتماعي، فبينما نريد إلقاء نظرة على صورةٍ ما أو قراءة بعض التغريدات لدقائق معدودة، نجد أنفسنا منغمسين لساعات طويلة، لذا هذا التطبيق سيفيد الوالدين بالدرجة الأولى تجاه أنفسهم ثمّ مع أبنائهم، فهو يقوم بحساب عدد الساعات والدقائق التي يقضيها الفرد في استخدام الهاتف الذكي، ليزودكِ بإحصائية آخر اليوم، ويسجل عدد المرات التي قمتِ فيها بالتقاط الهاتف وما هي التطبيقات الأكثر استخداماً بالنسبة لك، هناك أيضاً خاصية "وقت الاستخدام المحدود" وهو الوقت الذي تحددينه كحد أقصى لاستخدام الهاتف، ليقوم بعدها بإرسال تنبيه يفيد بأنكِ تجاوزت الحد، لذا فهو يتيح تنظيم عدد ساعات استخدام الهاتف للأبناء وتكوين عادات صحية أكثر.

يتوفر التطبيق عبر متجر أنظمة IOS بشكل مجاني.



تطبيق UnGlue

هذا التطبيق يضع القليل من مسؤولية إدارة الوقت على الأطفال، بحيث يتيح للوالدين تعيين فترة زمنية يومياً لاستخدام الهاتف، مثل ساعتين لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الترفيه بالشبكة العنكبوتية، حينها يقرّر الطفل ما الذي سيقوم به خلال تلك المدة، ويسمح للأطفال بالحصول على وقت إضافي وذلك بعد قضاء مهامهم المنزلية والمدرسية وتحت إشراف الآباء، كما يُتيح التطبيق إدارة الأجهزة مع استخدامها خارج المنزل.

أنشأ التطبيق أبوين أمريكيين وهما "ألون شوارتز وأليكس جوديف"، ويتوفر بشكل مجاني عبر أنظمة IOS.

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تطبيق Bosco

هذا التطبيق يعتمد على سياسة المراقبة عن بُعد، حيث يوضح بتحليل خوارزمي الأحداث الغير عادية التي تحدث للأطفال، ويبين المخالفات التي تتطلب تدخل الوالدين، كما يقوم بإرسال بعض المؤشرات التي يستطيع الآباء من خلالها تقييم سلوك الطفل دون الوصول إلى المحتوى، مثل معرفة الأصدقاء الجدد الذين تمّت إضافتهم في شبكات التواصل والآخرين الذين تمّ إلغائهم، وعادات الابن الروتينية تجاه الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى مدى متابعة الطفل لعالمه الإلكتروني قبل فترات النوم، وتدرس الجهة المؤسسة للتطبيق إضافة ميزة الكشف عن المزاج من خلال الصور والسجلات الصوتية ومقاطع الفيديو التي يُشاهدها الطفل، في التحديثات المقبلة.

يتوفر التطبيق عبر متاجر أجهزة الآيفون والأندرويد بصيغة مجانية.



تطبيق Circle with Disney

أُطلق هذا التطبيق في عام 2015م، وهو وسيلة شاملة لإدارة كافة الأجهزة في المنزل، حيث بإمكان الوالدين تتبع هواتف جميع الفئات العمرية في الأسرة، ويحتوي على بعض المميزات، مثل تعطيل بعض المواقع أو التطبيقات بعد فترة زمنية معينة، "على سبيل المثال تحديد 45 دقيقة فقط لأحد الأبناء يومياً للعب لعبة فيديو محددة"، كما يحتوي على مرشحات تصفية للوحدات العمرية، أي بالإمكان إتاحة بعض التطبيقات والمواقع لفئة عمرية معينة دون غيرها، وتحديد وقت للنوم وإيقاف تفعيل الشبكة العنكبوتية بشكل آلي.

يتوفر هذا التطبيق عبر متاجر أجهزة الأندرويد ونظام IOS.