أسباب الهبات الساخنة أثناء الحمل وعلاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 04:43 مساءً - الهبات الساخنة وتعني الشعور بحرارة في الجسم، وهي من ضمن الأعراض التي تصيب الحوامل بمعل واحدة من كل ثلاث حوامل، ولنترف على أسبابها وأعراضها وطرق علاجها سألنا أخصائية النساء و الولادة الدكتورة ريهام البلوي وأفادتنا بالتالي:

حدوث الهبات الساخنة وخاصة في الليل أمر طبيعي خلال الحمل، وتحدث عادة لمدة قصيرة لا تتجاوز الخمس دقائق، وقد لا يكون هنالك علاج نهائي لها وهي تزول بمجرد حدوث الولادة، إلا أنه ومن جانب آخر من المهم التعرف على أعراضها وأسبابها لتفادي حدوثها.



أعراض الهبات الساخنة

• ارتفاع حرارة الجسم ككل

• التعرق الشديد

• الشعور بقلة الهواء

• إحمرار الوجه

• زيادة في ضربات القلب

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• تأثر الرقبة و الوجه والصدر بهبات الحرارة



أسباب الهبات الساخنة خلال الحمل

• ارتفاع معدل الأيض خلال الحمل.

• زيادة في الوزن عن المعدل الطبيعي.

• الهبات الساخنة يمكن أن تحدث بسبب الاضطراب في مواعيد الأكل.

• قلة النوم واضطراباته وقلة الراحة.

• القلق والتوتر والغضب و الاضطرابات النفسية تسبب الهبات الساخنة.

• حدوث التقلبات المنتظمة في مستويات الهرمون، وخاصة هبوط الأستروجين.

• الإصابة بالجفاف بسبب قلة شرب الماء.

• سوء التغذية خلال فترة الحمل.

• انخفاض نسبة السكر في الدم.

• شرب مشروبات الكافيين بكثرة.

• تناول الأطعمة الغنية بالملح و التوابل و البهارات.



طرق علاج الهبات الساخنة خلال الحمل

• تنظيم النوم وعلاج اضطراباته و النوم لساعات كافية خلال فترة الليل.

• إتباع نظام غذائي صحي للسيطرة على اضطرابات الهرمونات.

• شرب الماء و السوائل الكافية خلال الحمل.

• يمكن الاستعانة بمصدر هواء مباشر لمساعدة الجسم على التبريد.

• النوم في غرفة ذات درجة برودة مناسبة.

• ارتداء ملابس قطنية عند النوم يخفف من تأثير الهبات الساخنة على الجسم.

• النوم بملابس فضفاضة مريحة.

• الحفاظ على رطوبة الجسم.

• الحفاظ على نظافة الجسم.

• ممارسة الرياضة التي تناسب الحوامل.

• يمكن استخدام رذاذ الماء أثناء حدوث الهبات الساخنة.



وأخيرا و الأهم يجب مراقبة حدوث الهبات الساخنة لأنه في حال تكررت عدة مرات في اليوم الواحد أو استمرت لفترة طويلة فمن المهم مراجعة الطبيب المختص.