علامات وأعراض وفاة الجنين في رحم الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 04:43 مساءً - وفاة الجنين في رحم الأم من الأمور الوارد حدوثها ولها أسباب عدة، كما أن وفاة الجنين يرافقه حدوث أعراض أو علامات معينة تدل على ذلك، تطلعنا عليها أخصائية النساء و الولادة الدكتورة ريهام البلوي وتقول:

تقدم الطب وتطوره ساهم في تقليل وفاة الأجنة وقلل من حدوث حالات الإجهاض، إلا أن هنالك عدد من الحالات التي تفقد بها الأم جنينها ويحدث الإجهاض ولايمكن أن نحول دون ذلك نحن الأطباء، وبالطبع فإن فقدان الجنين له أسباب مرضية في معظمها وتلك الأسباب قد لا يمكن حصرها ولكن سوف نستعرض أبرزها وهي:

أسباب وفاة الجنين



• إصابة الأم بتسمم الحمل

• وجود تشوهات خلقية في رحم الأم أو الأجهزة التناسلية تحول دون استمرار الحمل.

• التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين.

• ضعف وصول الأكسجين إلى رحم الأم.

• إصابة الأم بالأمراض وخاصة سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.

• سوء التغذية وإصابة الأم بفقر الدم الحاد.

• خروج ماء الرحم ويحدث بسبب انفصال المشيمة من جدار الرحم.

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• إصابة الأم بأمراض القلب.

• إصابة الأم بأمراض في الجهاز التناسلي مثل الألياف والالتهابات.

• إصابة الجنين منذ تكوينه بتشوهات خلقية.

• عدم توافق فصائل الدم بين الأم و الأب.

• تعرض الأم لأي من الحوادث كالارتطام أو السقوط مما يسبب في حدوث إجهاض.



أعراض وفاة الجنين في الرحم

• عدم الشعور بحركة الجنين.

• زوال أعراض الحمل مثل الغثيان و القيء.

• احتقان الحليب في ثدي الأم.

• الشعور بتقلصات متكررة وشديدة في الرحم.

• إصابة الأم بالحمى الشديدة.

• حدوث ألم في أسفل البطن واستمراره.

• الشعور بالتعب العام والإرهاق.

• حدوث تشنجات شديدة في منطقة البطن.

• ألم شديد في الرحم.

• حدوث نزيف من الرحم وهي آخر العلامات التي تدل على بداية الإجهاض.



واخيرا و الأهم يجب على كل سيدة تفكر بالإنجاب أن تخضع لعدد من الفحوصات و التحاليل الطبية هي وزوجها ومن ثم إتخاذ قرار الحمل، ويلي ذلك من المهم عليها متابعة الحمل بشكل دوري لدى الأطباء المختصين وعدم تجاهل أي عرض مرضي غير طبيعي أثناء فترة الحمل.