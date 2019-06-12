كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 04:43 مساءً - تتلهف كل امرأة حامل لمعرفة ما هو شكل الجنين في الشهر الأول، الدكتورة هند محمد سلمي "استشاري النساء والتوليد"، أوضحت أن الجنين يأخذ في الرحم أشكالاً مختلفة، بداية من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الرابع.

الأسبوع الأول في الحمل

تلتصق البويضة الملقَّحة بجدار الرحم بعد خمسة أيام إلى أسبوع من حدوث تلقيح البويضة بواسطة النطفة ؛ وهو ما نسميه بالتعشيش ، وبعد ذلك تبدأ البويضة الملقَّحة بالنمو باتجاه جوف الرحم ، حيث تتضاعف في الحجم كل يومٍ تقريباً لتتشكَّل لدينا المضغة، ثم يبدأ الحبل السري بالتشكُّل، حيث يحتوي الحبل السري على أوعية دموية تقوم بنقل المواد الغذائية و الأوكسجين للجنين ، ويكون في هذه الفترة قد بدأ يتشكَّل السائل الأمنيوسي وهو عبارة عن كيس يحتوي على سائل ، يقوم هذا الكيس و السائل الموجود فيه على حماية الجنين و تأمين حركته. وبعد أسبوع واحد من تشكُّل المضغة ؛ يبدأ تشكُّل الحبل أو النخاع الشوكي للجنين، ثم يليها بعدَّة أيام تشكُّل بعض الفقرات المكوِّنة للعمود الفقري , ثم يبدأ تشكُّل الأعصاب , و عندما ينهي الجنين ستة أسابيع من عمره يكون لديه رأس و عنق. مع نهاية الأسبوع الخامس تُصبِح المضغة تتألف من ثلاثة طبقات : الطبقة الخارجية وتتألف من الدماغ و الأعصاب و الجلد ، الطبقة المتوسطة التي ستشكِّل العظام و العضلات و الأوعية الدموية ,و القلب , و الأعضاء التناسلية ، الطبقة الداخلية وتتكوَّن من المعدة و الأمعاء و الكبد و الرئتين و جهاز البول , ثم تبدأ العينان و بقية ملامح الوجه بالتشكُّل و براعم الأطراف الأربعة و كذلك القلب ، لكن لا يمكن سماع نبضات القلب في هذا الشهر.

الأسبوع الثاني في الحمل

في الأسبوع الثاني من الحمل، يبدأ الحبل السري بالنمو وأداء وظيفته الطبيعية، ونزول بعض قطرات الدم أحياناً لبعض الحوامل.

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الأسبوع الثالث من الحمل

يكون حجم الجنين بمقدار حبة القمح الصغيرة، ويتكون حولها كيس الماء، يحتوي على سائل النمو الذي يغذي الطفل، يشبه الجنين حبة الكمثرى، ويمكن رؤيته بجهاز السونار.

الأسبوع الرابع من الحمل

تتشكَّل الدماغ، والحنجرة، والأذن الداخلية، وعدسة العين، وتبدأ الأطراف في التكوين والظهور، ويتشكل العمود الفقري، ويأخذ الجنين في الغالب طولاً يقارب 1.25 سم.