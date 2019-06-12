الإنسان قد يبتلع 5 جرامات من البلاستيك أسبوعيا

قالت جامعة نيوكاسل الأسترالية إن الفرد قد يبتلع 5 جرامات من البلاستيك أسبوعيا، وهذا قد يكفي لصنع كارت "فيزا" من البلاستيك.

والمصدر الأول للبلاستيك الذي يبتلعه الإنسان هو المياه، خاصة إن كانت في عبوات، ومن بين السلع الاستهلاكية الأخرى التي حللت، تحوي ثمار البحر والملح النسبة الأكبر.

وقال المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة، ماركو لامبرتيني، إن هذا "يشكل جرس إنذار للحكومات بأن البلاستيك لا يلوث فقط الأنهار والمحيطات ولا يقضي فقط على الحياة البحرية بل هو موجود في كل واحد منا"، ودعا إلى التحرك "على مستوى الحكومات والشركات والمستهلكين والتوصل إلى معاهدة دولية" لمكافحة تلوث المحيطات مع أهداف وطنية.

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وكانت دراسات سابقة أظهرت أن البشر يبتلعون ويتنشقون مجموعة من الجزئيات سنويا إلا أن مهمة الباحثين الأستراليين كانت في تحديد الوزن.

وأظهرت النتائج التقرير الذي أعدته الجامعة في تقرير لصالح الصندوق العالمي للطبيعة مستندة فيه إلى 50 دراسة أجريت حول ابتلاع الإنسان للبلاستيك أن كل فرد يبتلع نحو ألفي جزء صغير وجزئيات من البلاستيك أسبوعيا أي 250 جراما سنويا.

وأوضح الأستاذ في جامعة نيوكاسل، ثافا بالانيسامي: "توفر هذه الدراسة للمرة الأولى احتسابا دقيقا لمعدل ابتلاع البشر لها"، مشددا على أن ذلك "سيساهم في تحديد المخاطر السمية المحتملة على الإنسان".

يذكر أن دراسة كندية صدرت في 5 يونيو/حزيران، استندت إلى نمط حياة مواطن أمريكي عادي أظهرت أن البالغ يبتلع 52 ألف جزئية بلاستيك سنويا تضاف إليها 90 ألفا أخرى في حال كان يشرب فقط المياه من عبوات بلاستيكية في مقابل 4 آلاف إن اكتفى بمياه الشرب من الصنبور، ويصبح هذا الرقم 121 ألفا في حال أُخذ تلوث الجو بالاعتبار وتتفاوت هذه التقديرات بحسب نمط حياة الفرد ومكان إقامته.