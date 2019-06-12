تعرفي على طريقة عمل كرات القرفه بالنستله المخبوزة بالفرن هشة ولذيذة

القاهرة - لايف استايل مقادير العجينة

3 ملاعق سكر.

رشة ملح.

م ص بيكنج باودر.

1/2 كوب زيت.

م ك خميرة فورية.

5 م ك حليب بودرة.

1/2 كوب ماء دافئ.

3/4 كوب لبن. نخلط كل المكونات جيداً ثم نضيف على دفعات: من 2 إلى 3 كوب دقيق حسب حاجة العجين “إستخدمت نصف المقدار دقيق أسمر وممكن إستخدام كل الكمية دقيق أبيض عادي”. Advertisements الطريقة :

نعجن كل المكونات ونغطيها ونتركها تختمر نصف ساعة بمكان دافئ.

نشكلها كرات صغيرة ونحشيها قطعه من مربعات جبن الكيري أو ممكن شوكولاتة جالاكسي.

نغلف كرات العجين بالقرفة المطحونة ثم نوزعها بشكل عشوائي بقالب صغير مدهون بالزبدة.

نخبزها بفرن سابق التسخين على حرارة 180 من أسفل ثم نحمرها من أعلى.

نغطيها بالحليب المحلى وصوص الكراميل وقطع جوز البيكان وتقدم. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوت بدون فرن

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