تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشعيرية الباكستانية

القاهرة - لايف استايل المكوّنات

دقيق - كوب بايكنغ باودر - ملعقة كبيرة جبن كريم - 100 غرام بيض - 4 فانيليا - ملعقة صغيرة سكر - ثلاثة أرباع كوب زيت - ثلاثة أرباع كوب Advertisements شعيرية - كوب للتقديم: حليب مكثّف محلى - بحسب الرغبة

طريقة العمل

1- في وعاء، اخلطي جبن الكريم لتصبح لينة ثم أضيفي البيض، الفانيليا، السكر والزيت.

2- أضيفي الدقيق تدريجياً ثم البايكنغ باودر واخلطي جيداً.

3- ادهني قالب كيك بالقليل من الزبدة وصبي المزيج داخله.

4- انثري الشعيرية على الوجه بطريقة متساوية.

5- اخبزي القالب في فرن محمى مسبقاً على حرارة متوسطة لحوالي ساعة.

6- اسكبي الحليب المكثف المحلى على الوجه قبل التقديم. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد و تحضير تارت شوكولاتة النوتيلا الشهية بالفراولة طريقة إعداد وتحضيرميني تارت ببودنج الشوكولاتة

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