تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بوظة عربية

القاهرة - لايف استايل المكوّنات كريمة بودرة - ظرفان حليب سائل - 230 مل + كوب حليب بودر فانيليا - نصف ملعقة صغيرة سكر - نصف كوب سحلب بودرة - ملعقة كبيرة Advertisements مستكة - ملعقة صغيرة جوز مجروش - بحسب الرغبة فستق حلبي - بحسب الرغبة

طريقة العمل:

1- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الكريمة و230 مل الحليب ثم اخفقي المكونات حيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي.

2- أضيفي الفانيليا، السكر، السحلب، كوب الحليب، المستكة،الجوز والفستق الحلبي.

3- أخفقي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متماسك.

4- غلّفي قالب كيك بورق نايلون غير لاصق ثم وزّعي المزيج بداخله.

5- أدخلي القالب الى الثلاجة واتركيه لحوالى 12 ساعة على الأقل حتى يجمد.

6- أخرجي القالب من الثلاجة ثم ازيلي ورق النايلون وقدمي البوظة مباشرة على سفرتك. قد يهمك أيضا:تعرفي على طريقة تحضير تشيز كيك بالكراميل طريقة تحضير كيك القرفة بالزنجبيل

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