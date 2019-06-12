شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش وسعادة وترطيب .. 5 فوائد للأيس كريم فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"بالفراولة أو بالمانجو وساعات بالكراميل" ، هناك العديد من النكهات المختلفة للأيس كريم والتى يفضلها الكثيرون وخصوصا الاطفال، فيعتبرمن أشهرأكلات الصيف المعروفة حيث انه يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المذهلة على صحة الجسم كما أنه يمنح .

وحسب ما ذكره موقع stanpacnet فأن فوائد الأيس كريم فى فصل الصيف هى :



الايس كريم

1: يحتوى الأيس كريم على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

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2:يعتبرالأيس كريم مصدر جيد من الكالسيوم والفسفور وبعض الفيتامينات التى تحافظ على صحة وقوة العظام.

3:تناول الأيس كريم فى فصل الصيف يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف ويعزز صحة الجهاز المناعى.



ايس كريم

4:يحتوى الأيس كريم على بعض الخصائص والمعادن التى تعمل على تقليل مستوى الهرمونات والحد من التوتروالقلق، كما أنه يعالج الاكتئاب .

5:له دور فعال فى تعزيز صحة الجهاز العصبى والذاكرة وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية.