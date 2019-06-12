5 بدائل آمنة للبلاستيك.. الزجاج والورق والخشب أبرزها

انضمت دول عربية عدة للصحوة العالمية في مواجهة البلاستيك وخلق بدائل آمنة له؛ لتفادي أضراره الفادحة على البيئة والصحة، من بينها الإمارات ومصر والكويت.

وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير "حالة البلاستيك" 2018، أن هناك 60 دولة اتخذت قرارات بحظر استخدام البلاستيك كليا أو جزئيا، على أن تبدأ في استحداث بدائل آمنة له.

تكمن خطورة البلاستيك في كونه لا يتحلل، إذ يحتاج بين عشرات ومئات السنين حتى يتحول إلى أجزاء دقيقة يطلق عليها "الميكروبلاستيك"، تؤدي إلى نفوق عدد كبير من الكائنات البحرية، أو تصل في النهاية إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية.





وتحتوي بعض عناصر البلاستيك مثل "الستايروفوم" على مواد كيميائية مسرطنة، منها الستايرين والبنزين، وقد تؤدي إلى آثار ضارة على الأجهزة التنفسية والعصبية والتناسلية بانتقالها إلى الأطعمة والمشروبات عند تسخينها، وفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، داعية لتجنب استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

وعند حرق البلاستيك تنتج انبعاثات كيميائية مسرطنة مثل الديوكسين، تتراكم في جسم الإنسان عند استنشاقها، وتنتقل من الأم إلى الجنين عبر المَشيمة، كما تصل المجاري المائية والمحاصيل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية؛ لذا من المهم التخلص من البلاستيك واستبداله ببدائل آمنة.

قالت ريهام رفعت، مؤسسة مبادرة "إنفريوس" الهادفة لخلق بدائل للبلاستيك، إن هناك كثيرين لا يدركون الخطر الواقع عليهم نتيجة استخدام البلاستيك، ومستمرون في استخدامه رغم وجود بدائل آمنة بالتكلفة ذاتها.





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وأضافت ريهام، لـ"العين الإخبارية"، أن الحل يبدأ بترشيد الاستهلاك كخطوة أولى، والبحث عن بدائل متوفرة، إلى جانب إعادة استخدام البلاستيك وعدم إلقائه في سلة المهملات، أو التواصل مع الشركات والمبادرات التي تتولى جمع البلاستيك المستخدم لإعادة تصعنيه.

وقدمت مؤسسة مبادرة "إنفريوس" 5 بدائل صحية وآمنة للبلاستيك، وهي:

1- التوقف عن استخدام زجاجات العصائر والمشروبات الغازية الفارغة في تخزين المياه، واستبدالها بأخرى مصنوعة من الزجاج.

2- التوقف عن شراء زجاجات المياه المعلبة واستبدالها بأخرى مصنعة من البلاستيك الصحي (يوجد على الزجاجة علامة +5)، وملؤها بمياه الصنبور لاستخدامها خارج المنزل.





3- شراء حقيبة قماشية للتسوق، وأخذها عند الذهاب للسوبر ماركت أو السوق لوضع المشتريات بها.



4- استخدام الأطباق والأكواب والأكياس الورقية؛ عوضا عن البلاستيكية.

5- استخدام الشماعات الخشبية بدلا من المصنوعة من البلاستيك.