8 فوائد صحية لماء الورد.. أبرزها علاج حب الشباب والاكتئاب

ماء الورد عبارة عن سائل يُصنع من الماء وبتلات الورد، واستخدامه شائع في المنتجات التجميلية؛ لما له من فوائد ورائحة مميزة، كما يستخدم لأغراض طبية.

قال الدكتور أحمد عمر سالم، أخصائي التغذية العلاجية في مصر، إن ماء الورد يحتوي على فيتامينات مثل: (D،C،E،B،A)، فضلا عن مواد مضادّة للأكسدة، موضحا أنه يحوي خاصيّة جيدة في تعديل المزاج وتخفيف الاكتئاب، وكذلك في العلاج من التوتّر العصبي.





وأوضح سالم، لـ"العين الإخبارية"، أهم الفوائد الطبية لماء الورد، منها:

1- تخفيف إحمرار الجلد، إذ يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهاب تسهم في تخفيف إحمرار الجلد وانتفاخه، وتقليل ظهور حبّ الشباب، كما أنَّه يمتلك خصائص تحدّ من تكوّن التجاعيد.

2- تخفيف التهاب الحلق، ورغم عدم وجود أدّلة تدعم فعاليّة ماء الورد في تخفيف آلام الحلق، فإنّ بعض الدراسات القديمة تدّعي ذلك مع قلة احتمالية حدوث خطر نتيجة تجربته، ويمكن أن يساعد ماء الورد على استرخاء عضلات الحلق.





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3- الوقاية من العدوى، إذ يمتلك ماء الورد مجموعة من الخصائص المُعقِمة التي تساعد على الوقاية من الالتهابات وعلاجها، وبيَّنت إحدى الدراسات أنَّ استخدامه في قطرات العين يساعد على علاج اضطرابات العين المختلفة، كالتهاب الملتحمة، وجفاف العين، والتهاب الغدة الدمعية، وإعتام عدسة العين.

4- شفاء الجروح والندوب والحروق، فالخصائص المضادة للبكتيريا والمعقِمة الموجودة في ماء الورد، تساعد على المحافظة على نظافة الجروح ووقايتها من العدوى، ما يسهم في سرعة شفاء هذه المناطق.





5- تحسين المزاج، إذ يحتوي على خصائص مضادّة للاكتئاب والقلق، بالتالي يُستخدم في علاج العديد من الاضطرابات النفسيّة مثل الاكتئاب، والإجهاد، والتوتر، وقديماً كان استنشاق بخار ماء الورد علاجاً تقليدياً لتحسين المزاج، إضافة إلى ذلك يُعتقد أنّه يمتلك خصائص منوّمة ويساعد على النوم.

6- تخفيف الصداع، إذ يستخدم ماء الورد وزيته في العلاج العطري لتخفيف الصداع، والصداع النصفي، والتوتر، ويمكن فعل ذلك عن طريق بخار ماء الورد، أو وضع قطعة من القماش تحتوي على ماء الورد على الجبهة.





7- تخفيف المشاكل الهضمية، إذ يستخدم ماء الورد في الطب الشعبي للمساعدة في عملية الهضم، والحدّ من اضطراب الجهاز الهضمي، وبيّنت إحدى الدراسات أنّ له تأثيراً إيجابياً على الهضم وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، وتحسين إفراز القناة الصفراوية، كما أنَّه يمتلك خصائص مليّنة يمكن أن تساعد على علاج الإمساك.

8- مصدر غني بمضادات الأكسدة، إذ يساعد زيت الورد وبتلاته على حماية خلايا الجسم من الضرر، لاحتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية.