تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صابلي بالشوكولاتة

المكوّنات

مئتان وخمسون غراماً من الزبدة اللينة.

ثلاث بيضات.

ظرفان من البيكنج باودر.

كوب من السكر المطحون.

القليل من الفانيلا.

طحين.

مكوّنات الحشوة:

ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر المطحون.

للزينة: القليل من الشوكولاتة الذائبة.

لوز مقسم لأنصاف.

طريقة التحضير:

ضعي كلاً من الزبدة والبيض في وعاء، واخفقيهما حتى يتكون لديك خليط كريمي القوام. أضيفي السكر، والبيكنج باودر، والفانيلا، مع الحرص على استمرار الخفق. ابدئي بإضافة الطحين على دفعات، حتى تتكون لديك عجينة ذات قوام متماسك. افردي العجينة المتكونة، وقطعيها باستخدام القطاعات ذات الأشكال المختلفة. رتبي أشكال العجينة في صينية الفرن، واخبزيها على حرارة لا تقل عن مئة وخمسين درجة مئوية، ولمدة تتراوح بين عشرة وخمس عشرة دقيقة تقريباً.

تحضير الحشوة:

ضعي الزبدة، والسكر في وعاء. اخلطي المكوّنات حتى تتجانس، فيتكون لديك خليط شبيه بالكريمة. اتركي الصابلي حتى يبرد، وادهني نصف الكمية بكمية الزبدة المحضرة. ألصقي كل قطعة من الصابلي المحشو بأخرى غير محشية. أذيبي الشوكولاتة من خلال حمام مائي. ادهني وجه الصابلي بالشوكولاتة الذائبة، وألصقي نصف حبة لوز عليها. اتركي الصابلي جانباً حتى تتجمد الشوكولاتة.

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