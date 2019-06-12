عقاقير علاج حب الشباب قد تمنع تصلب الشرايين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علماء بريطانيون أن ترسب الكالسيوم أو التكلس يساعد على تصلب الأنسجة في الجسم، وأن تصلب الأنسجة ضروري لنمو العظام الصحي، لكنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية عند حدوثه في الشرايين.

وقال العلماء في جامعتي كامبريدج وكينغز كوليدج بلندن إن الشرايين القاسية أو الصلبة تعيق تدفق الدم المغذي على الأنسجة والأعضاء، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والخرف والأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر.

وتوصل العلماء كذلك إلى التغيرات الكيميائية التي تسبب تصلب الشرايين، حيث اكتشف الباحثون أن جزىء PAR يمكن أن يشكل "قطرات سائلة كثيفة مع أيونات الكالسيوم"، والتي تتبلور بعد ذلك عندما تتحد مع الأنسجة المرنة في جدران الشرايين.

وقبل الاكتشاف، اعتقد العلماء أن جزىء PAR كان له دور فقط في إصلاح الحمض النووي، وتكشف النتائج الجديدة أنها تشجع أيضًا التكلس في الشرايين.

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كما وجد الباحثون أيضًا أن المضادات الحيوية يمكن أن يمنع تصلب الشريان عن طريق منع التكلس الناتج عن جزىء PAR.

وأكدوا أن العلاج الذي اختبروه في الثقافات والفئران الخلوية لا يبدو أنه يؤثر على العظام.

وتقول مليندا ج. دير الأستاذة في قسم الكيمياء بجامعة كامبريدج: "تصلب الشرايين يحدث للجميع مع تقدمهم في السن، ويتسارع هذا المرض لدى المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، حيث يصاب الأطفال حتى بالشرايين المتكلسة".

وتضيف قائلة: "لكن حتى الآن لم نعرف ما الذي يتحكم في هذه العملية وبالتالي كيفية معالجتها".