أفكار عملية لإطلالة أنيقة للمحجبات على الشاطئ

بيروت - لايف ستايل
اختيار ملابس المصيف من أكثر الأمور التى تعكّر صفو العديد من المحجبات، وذلك لأن بعض خامات ملابس المحجبات تسبب صعوبة في الحركة والشعور الزائد بالحرارة، والبعض الآخر يكون غير مناسب مع الحجاب.
ويُفضّل اختيار تصميمات الملابس المفتوحة والقطع التى تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة على الشاطئ، وتمنحك الشعور بالراحة وسهولة الحركة من مكان لآخر، فيمكنك الاعتماد عند الذهاب إلى الشاطئ على الفساتين والبلوزات الفضفاضة، والبنطلون القماش الواسع فهو من أكثر القطع التي تناسب جو البحر، حيث أنه لا يحتك بالجسم، وبالتالي يجعلك تشعرين بالراحة التامة، أو ارتداء تنورة من القطن أو الشيفون بألوان الصيف المبهجة.
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