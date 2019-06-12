عادات خاطئة عند شراء البيض يُعرّضك للتلوث

كشفت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن هناك بعض العادت الخاطئة التي يتم اتباعها عند شراء البيض، حيث إن شراء البيض المتسخ من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الكثير من السيدات.

وأكدت زكي أن تنظيف البيض من خلال وضعه في كأس به ماء من أخطر ما يكون، حيث إن قشرة البيض مسامية تجعل ما خارجها ينفذ إلى داخل البيضة، لافتة إلى أن هذه الطريقة تُساهم في تلويثه وزيادة البكتيريا داخلها، خاصة السالمونيلا.

ونصحت شيرين بعدم شراء البيض شديد الاتساخ، وعدم غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة، وذلك لتجنب تلوث المحتوى الداخلي للبيضة، والأفضل غسله قبل استخدامه مباشرة.

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