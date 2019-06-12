ثلاث علامات "غير شائعة" تكشف إصابتك بـ"دوالي المريء"

الدوالى بصفة عامة هى الأوردة التي تتسع بعض الشئ مسببة القصور الوريدي، وهناك أيضا دوالي المريء التي توجد في نهاية المريء وتعيق تدفق الدم.



من المهم التحدث إلى طبيبك في حالة وجود أي علامات أو أعراض لدوالى المريء التي يمكن في بعض الأحيان الخلط بينها وبين غيرها من المشاكل الأقل خطورة.

وتشمل أعراض دوالي المرئ ما يلي:

- براز أسود: على الرغم أنك قد لا تفكركثيرًا في هذا اللون، وذلك بسبب وجود الدم، حيث يحدث هذا عندما تتمزق الأوردة.

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- القيء الدموى: في البداية قد تشعر بالدوار إلى أن تتقيأ الدم.

- فقدان الوعي: يحدث هذا عادة بسبب النزيف الناجم عن دوالي المريء، مما يؤدي إلى الدوخة والإغماء في الحالات الشديدة.

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