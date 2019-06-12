ابتلاع الأسماك الحية طريقة للعلاج من الربو في الهند

نيودلهي - لايف ستايل
أكد موقع إلكتروني إخباري أن أحدث طرق علاج الربو في الهند هو ابتلاع الأسماك الحية.
وذكر الموقع الإلكتروني "لايف ليك"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن آلاف المشترين اصطفوا أمام بائع لشراء الأسماك الحية وابتلاعها في الهند، وذلك لعلاج مرض الربو.
وأفاد الموقع الإخباري بأن الآلاف من المشترين توافدوا على مدينة حيدر أباد بجنوب الهند، لشراء الأسماك الحية من أحد الباعة وابتلاعها، فيما يعرف بـ "براسادام السمك" السنوي، وهو حدث يلجأ إليه المصابون بالربو، بدعوى أن هذا النوع من الأسماك قادر على شفائهم.
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وأورد الموقع الإلكتروني الإخباري أن السمك الحي يوضع في عجينة عشبية لونها أصفر، ثم يوضع في أفواه المرضى كعلاج، بدعوى أن ذلك يخلص المريض من الأشياء العالقة في الحلق، ويجنب البعض الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
ونقل الموقع الإخباري على لسان أكثر من عائلة أن الأسماك الحية تعالجهم من الربو، وبأنه هذا النوع من العلاج بات فعالا ومؤثرا.
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