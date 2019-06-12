تعرَّف على الفرق بين المناعة المكتسبة والسلبية قصيرة الأجل

تُعد "المناعة" أو "الحصانة" في جسم الإنسان الوحيدة القادرة على مواجهة الكائنات الغريبة، ويتم تعريف الحصانة على أنها قدرة الكائن الحي على تحديد وتدمير المواد والكائنات الغريبة، وتتم حماية الثدييات بواسطة حواجز غير محددة مثل الجلد الذي يحمي من جميع المواد الغريبة.

وتحدث المناعة الفعالة أو المكتسبة عندما يصاب الشخص بحصانة دائمة من مرض ما، بينما تحدث المناعة السلبية عندما يصاب الشخص بمناعة قصيرة الأجل ، ووفقًا لموقع " Infoplease" يمكن أن تكون كل من المناعة المكتسبة والسلبية طبيعية أو اصطناعية.

ويفسر الموقع أن المناعة الطبيعية النشطة هي نتيجة تعرض شخص لمسبّب حي، وتطوير المرض ثم يصبح محصنًا نتيجة للاستجابة المناعية فى الجسم، بينما يتم تحفيز المناعة النشطة الاصطناعية بواسطة لقاح خارجى، حيث يحفز اللقاح الاستجابة الأولية ضد مستضدات المرض دون التسبب في الأعراض.

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وتنتج المناعة السلبية المكتسبة بشكل مصطنع عن التطعيمات قصيرة الأجل، بينما تحدث المناعة السلبية المكتسبة بشكل طبيعي أثناء الحمل عندما تنتقل الأجسام المضادة من مجرى الدم الأم إلى مجرى دم الجنين.

وتحتوي الأجسام المضادة هي جزيئات بروتينية على توفر الدفاع المناعي، جزيئات الجسم المضاد على رابط فريد يجمع مع موقع الربط للمستضد المقابل لمادة أو كائن غريب مثل فيروس، ثم يرتبط الجسم المضاد مع المستضد لتعطيله عن العمل وتدمير الخلايا.

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