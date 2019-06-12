شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الجمعية الدولية لمرض الزهايمر، أن اتباع نظام غذائى صحى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى ويشجع على تدفق الدم الجيد للدماغ، ويخفض مستويات الدهون والكولسترول فى الدم.

وفى هذا السياق، قدم الموقع الطبى الأمريكى “News Max Health”، مجموعة من الأطعمة التى تعزز وظائف المخ وتقلل فرص الإصابة بالزهايمر، وتشمل:

1ـ التفاح يحتوى على الكيرسيتين

وهى مادة كيميائية مضادة للأكسدة وتدافع عن خلايا الدماغ من التدمير.

2ـ القرفة

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تعمل على منع انخفاض القدرات المعرفية

3ـ السبانخ غنية بالفيتامينات التى تمنع الخرف مثل :

حمض الفوليك، وفيتامين E، وفيتامين K.

4ـ زيت الزيتون البكر غنى بمادة “oleocanthal”

وهو مركب يعطل عمل البروتينات السامة الخطيرة.

5ـ سمك السلمون مصدر رئيسى لأوميجا 3 الدهنية

6ـ الكركم غنى بمادة الكركمين التى تمنع مرض الزهايمر