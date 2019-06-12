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شكرا لقرائتكم خبر عن الطحال أكبر عضو فى الجهاز اللمفاوى ومسئول عن تنقية الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطحال هو العضو المسئول عن تخزين وتنقية خلايا الدم الحمراء يسكن فى الجزء العلوى الأيسر من البطن وهو أكبر عضو فى الجهاز اللمفاوى، حسبما ذكر موقع "healthline".
يخدم الطحال دورًا مهمًا فى وظيفة المناعة لأنه ينقى الدم ويساعد الجهاز المناعى على التعرف على مسببات الأمراض والحساسية ومهاجمتها.
ويتكون الطحال من اللب الأحمر واللب الأبيض، ينتج اللب الأبيض وينمو الخلايا المناعية وكذلك خلايا الدم، فيما يكون اللب الأحمر مسئولا عن تنقية الدم وإزالة خلايا الدم الميتة أو القديمة.
قد يتعرض الطحال إلى الإصابة بالتضخم نتيجة لبعض الأمراض مثل وجود خلل فى عدد كريات الدم البيضاء ومرض الخلايا المنجلية والسرطان يرتبط أيضًا بنقص وانخفاض عدد الصفائح الدموية، التى تساعد على تجلط الدم.
عندما تتم إزالة الطحال يتحمل الكبد جزءًا من مسئولية الطحال فى مكافحة الالتهابات وتنسيق الجهاز المناعى.
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