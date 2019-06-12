صحة ورشاقة

الطحال أكبر عضو فى الجهاز اللمفاوى ومسئول عن تنقية الدم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الطحال أكبر عضو فى الجهاز اللمفاوى ومسئول عن تنقية الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطحال هو العضو المسئول عن تخزين وتنقية خلايا الدم الحمراء يسكن فى الجزء العلوى الأيسر من البطن وهو أكبر عضو فى الجهاز اللمفاوى، حسبما ذكر موقع "healthline".

tbl_articles_article_19961_9320899ce02-63f8-4435-a784-c3791e401f70

يخدم الطحال دورًا مهمًا فى وظيفة المناعة لأنه ينقى الدم ويساعد الجهاز المناعى على التعرف على مسببات الأمراض والحساسية ومهاجمتها.

Advertisements

ويتكون الطحال من اللب الأحمر واللب الأبيض، ينتج اللب الأبيض وينمو الخلايا المناعية وكذلك خلايا الدم، فيما يكون اللب الأحمر مسئولا عن تنقية الدم وإزالة خلايا الدم الميتة أو القديمة.

T155803017528609a37a29490edfe6c5ba35d08b4c0image.jpg&w=700&h=394&q=90&

قد يتعرض الطحال إلى الإصابة بالتضخم نتيجة لبعض الأمراض مثل وجود خلل فى عدد كريات الدم البيضاء ومرض الخلايا المنجلية والسرطان يرتبط أيضًا بنقص وانخفاض عدد الصفائح الدموية، التى تساعد على تجلط الدم.

عندما تتم إزالة الطحال يتحمل الكبد جزءًا من مسئولية الطحال فى مكافحة الالتهابات وتنسيق الجهاز المناعى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطحال أكبر عضو فى الجهاز اللمفاوى ومسئول عن تنقية الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا