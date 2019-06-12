دراسة: نصف ساعة من التعرض للشمس يوميا يحمى الأطفال من التهاب الأمعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا فى مجلة طب الجهاز الهضمي للأطفال والتغذية، أن يرتبط التعرض العالى لأشعة الشمس فى الصيف أو الشتاء بانخفاض خطر الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء عند الأطفال (IBD) .
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقامت إليزابيث آن هولمز، من الجامعة الوطنية الأسترالية فى كانبيرا، وزملاؤها بتحليل بيانات 99 طفلاً (تتراوح أعمارهم بين 0 و17 عامًا) يعانون من“IBD” من مستشفيين كبيرين في ملبورن، أستراليا، بالإضافة إلى 396 مشاركًا من وحدة الجراحة النهارية في أحد المستشفيات.
ووجد الباحثون أنه لكل 10 دقائق زيادة فى التعرض لأشعة الشمس في أوقات الفراغ في الصيف أو الشتاء، كان هناك انخفاض بمعدل 6% فى احتمالات وجود أمراض التهاب الأمعاء.
وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تضيف إلى أدلة متزايدة على أن التعرض لأشعة الشمس العالية (أو فيتامين (د)) يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية؛ وفي حالة تكرارها ، فقد يوفر ذلك وسيلة للوقاية أو الحد من الإصابة.
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