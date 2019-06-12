شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الشعر داخل الجلد مرض يؤدى لظهور النتوءات والبثور.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الرجال من ظهور الشعر غير مكتمل النمو نتيجة لحلقه بصفة مستمرة خلال فترات قصيرة، ويمكن أن تسبب هذه الشعيرات بعض الالتهابات والآلام وظهور بعض النتوءات في المنطقة التى أزيلت منها، حسبما ذكر موقع " mayoclinic".

الشعيرات غير مكتملة النمو حالة مرضية مزمنة قد تحتاج إلى التدخل الطبى فى بعض الحالات ويمكن تجنب ظهورها عن طريق عدم إزالته.

عند الذكور تظهر فى منطقة اللحية بما فى ذلك الذقن والخدين والعنق، وقد تظهر بفروة الرأس لدى الذكور الذين يحلقون رؤوسهم.

أما الإناث فالمناطق الأكثر شيوعًا لنمو الشعيرات نحو الداخل هى الإبطان ومنطقة العانة والساقين.

بثور صغيرة مملوءة بصديد.

اسمرار الجلد.

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الألم.

حكة.

الشعيرات المنغرسة.

عدوى بكتيرية.

اسمرار الجلد.

تندب دائم.

نتوءات الحلاقة.