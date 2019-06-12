صحة ورشاقة

النوم الكتير مش صحة وعافية ده هيجبلك القلب وهيزود وزنك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة "سوزان ريدلاين"، أستاذ طب النوم فى جامعة هارفارد كبير الأطباء فى قسم من النوم واضطرابات الساعة البيولوجية فى بوسطن، إن الأفراد الذين ينامون أكثر من 10 ساعات فى اليوم تنخفض لديهم مستويات الصحة العامة من أولئك الذين ينامون 7-8 ساعات يومياً.

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكي “Fox News”، هناك أضرار عديدة للنوم لساعات طويلة أكثر من 8 ساعات يومياً، وتشمل:

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  يعرضك للإصابة بأمراض القلب.

مرض القلب هو بالفعل السبب الأول للوفاة فى الولايات المتحدة، والنوم أكثر من 8 ساعات ليلاً يزيد من فرص الوفاة منه بنسبة 34%، والنساء أكثر عرضة للنوم أطول من الرجال، وهو ما يعرضهم إلى خطر أعلى لتطوير مشاكل في القلب.

  يزيد من وزن الجسم

تشير العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات يومياً يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة.

يرفع خطر الإصابة بمرض السكري

الكثير من النوم يمكن أن يرفع مستويات السكر فى الدم والذى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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