شكرا لقرائتكم خبر عن الحمل بعد الثلاثين يُطيل عمر المرأة والان مع التفاصيل

هل يمكن أن يؤثر توقيت الحمل حقاً على حياة الأم؟ نعم، هذا ما أكدته دراسة لباحثين من كلية الطب بجامعة بوسطن، والتي أشارت إلى ثمة علاقة بين وقت الحمل وطول عمر الأم.

ومن خلال الدراسة واسعة النطاق، والتي تم إجراؤها على 551 أسرة، تبين أن النساء اللائي حملن بعد بلوغ سن الثلاثين يُتوقع لهن حياة أطول من الأمهات اللائي ولدن الطفل الأخير قبل بلوغ سن الثلاثين.

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وأفادت الدراسة أن النساء اللائي تمر أجسامهن بالحمل في سن متأخرة يتقدمن في العمر بشكل أبطأ، وهذا هو أهم ما توصلت إليه الدراسة العلمية.

ومع ذلك أكدت باولا سباستيان أن الحمل الصناعي لم يعط نفس النتائج في إطالة عمر المرأة، حيث تقول مديرة البحث إن المرأة التي تمر بفترة حمل متأخر تتمتع على ما يبدو بجسم وجهاز تناسلي يتقدمان في العمر بوتيرة أبطأ، كما أن الساعة البيولوجية في بعض النساء تكون أبطأ من غيرها.

وقد أكدت الدراسة أيضا على تفاصيل مدهشة؛ ففي جميع الأسر المشاركة كانت هناك نساء من أعمار متقدمة، وقد وجد أن 462 من الأمهات اللائي بلغن عند ولادتهن الأخيرة 33 عاماً أو أكبر وصلت أعمارهن إلى 95 عاماً أو أكثر.