شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الحديد قبل الحمل لا يحسن الخصوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون فى كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن (BUSPH) أنه لا يوجد ارتباط ثابت بين استهلاك الحديد والحمل.

ووفقا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress” فوجدت الدراسة أن الحديد "الهيم" الذى يأتى فى الغالب من اللحوم ليس له أى تأثير على المدة التى تستغرقها المرأة فى الحمل، فى حين أن الحديد "غير الهيم"، والذى يوجد أساسًا فى الخضراوات والمكملات الغذائية له تأثير متواضع فقط على النساء الأكثر عرضة لنقص الحديد بسبب الحيض الثقيل أو الولادة السابقة.

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وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة "إليزابيث هاتش"، أستاذة علم الأوبئة فى (BUSPH): "بالنسبة للنساء التى تخطط للحمل​​، من الحكمة أن تتناول فيتامينات متعددة قبل الحمل، ولكن يجب أن يكون حمض الفوليك أكثر من الحديد".

وقامت هاتش وزملاؤها بتحليل البيانات من فئتين من الدراسات المستقبلة من النساء اللائى كن يحاولن الحمل: 2969 امرأة من أمريكا الشمالية وحوالى 1693 امرأة دانمركية.

وأكمل المشاركات استبيانات كل ثمانية أسابيع لمدة عام واحد أو حتى الولادة، وقدر الباحثون كمية الحديد الهيم والحديد غير الهيم من استبيانات حول النظام الغذائى وعن استخدام المكملات الغذائية.

لم يجد الباحثون أى ارتباط بين تناول المرأة للحديد الهيم وعدد الدورات التى استغرقتها فى الحمل، ومع ذلك، ارتبط استهلاك المزيد من الحديد غير الهيم (سواء من المكملات الغذائية أو من الطعام) مع زيادة طفيفة فى فرصة الحمل لدى النساء اللائى سبق لهن الولادة.