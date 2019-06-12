تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوسة المحشية بالدجاج

القاهرة - لايف استايل المكونات

2 كوسة كبيرة

3 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب لحم دجاج مفروم

1 فلفل أخضر مكعبات صغيرة

1 كيس مرقة الدجاج الفورية

فلفل أسود

1 بصله مفرومه

3 فصوص ثوم مفروم

3طماطم مكعبات صغيرة

1 كيس فيجيتار

1/4 كوب جبنة البارميزان المبشور

ملعقة طعام من الريحان الطازج المفروم

طريقة التحضير

- يسخين الفرن إلى 190 درجة مئوية.

- تقطع الكوسه الى نصفين يالطول، وتقور ويحتفظ باللب.

- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ويطهي الدجاج حتي يتحمرقليلاً - حوالى 8 دقائق.

- يضاف الفلفل الأخضر ومرقة الدجاج الفورية والفلفل الأسود ولب الكوسة المفروم والبصل والثوم، ويطهى حوالى 5 دقائق.

- ثم يقلب معهم الطماطم، و كيس الفيجيتار والجبن البارميزان والريحان وتحشي بهم الكوسة.

- توضع الكوسة في صينية، وتدخل الفرن حوالي 30 دقيقة.

- تقدم بجانب الأرز المسوى .

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