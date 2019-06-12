شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الشوفان على الصحة أهمها صعوبة البلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الناس الشوفان لصنع الدواء ولعلاج ارتفاع ضغط الدم والدهون وداء السكرى ومشاكل الهضم بما فى ذلك متلازمة القولون العصبى (IBS) ومرض التهاب الأمعاء (IBD) والإسهال، والإمساك كما يستخدم للوقاية من أمراض القلب وحصى المرارة وسرطان القولون والمعدة.

قد يساعد الشوفان فى تقليل مستويات الكولسترول والسكر فى الدم والسيطرة على الشهية عن طريق التسبب فى الشعور بالامتلاء، وقد تعمل نخالة الشوفان عن طريق منع امتصاص مجموعة من المواد التى تسهم فى الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكولسترول فى الدم والسكرى، وعند وضعها على الجلد تقلل من التورم.

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نخالة الشوفان هى آمنة للغاية بالنسبة لمعظم الناس، بما فى ذلك النساء الحوامل والمرضعات، لكنها يمكن أن تسبب الغازات المعوية والانتفاخ، ولتقليل الآثار الجانبية ابدأ بجرعة منخفضة وتتم زيادتها ببطء إلى الحد المطلوب، وسوف يعتاد جسمك على نخالة الشوفان ومن المرجح أن تزول الآثار الجانبية، ووضع منتجات تحتوى على الشوفان على الجلد يمكن أن يتسبب في حساسية لبعض الأشخاص.

إذا كنت تعانى من مشاكل فى البلع (من السكتة الدماغية، على سبيل المثال) أو إذا كنت تعانى من مشكلة في المضغ بسبب فقدان الأسنان أو سوء تركيب أطقم الأسنان، فمن الأفضل تجنب تناول الشوفان، ويمكن أن يسبب سوء الشوفان صعوبة فى المضغ وانسداد في الأمعاء.

تجنب تناول منتجات الشوفان إذا كنت تعانى من مشاكل في الجهاز الهضمى التى قد تطول المدة التي يستغرقها طعامك لهضمها قد تسمح للشوفان بسد الأمعاء.