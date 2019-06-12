شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف البطولة العربية للروبوت 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس، أيمن القبانى، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت، بحضور اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبدالفتاح حلمى، مفوض المحافظ للإعلام، بشأن التنسيق المبدئى لإقامة البطولة العربية الـ13 للروبوت، والتى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 27 إلى 30 مارس ٢٠٢٠، بمشاركة ١٤ دولة عربية وأكثر من ١٥٠٠ طالب ومدرب وحكم عربى للسن من ٦ سنوات إلى نهاية المرحلة الجامعية والتى سبق واستضافتها مدينة شرم الشيخ فى دورتها الـ11 فى مارس ٢٠١٨. والبطولة تعتبر إحدى فعاليات الجمعية العربية للروبوت، التى يرأسها المهندس إسماعيل حسن ياسين.

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