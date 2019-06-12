شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشاى الأخضر الوقاية من السرطان ومفيد لصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي الأخضر من أكثر أنواع الشاى المفيدة لأنه مصنوع من أوراق غير مؤكسدة وتم استخدامه في الطب الهندي والصيني التقليدي، لمنع مجموعة من الأمراض أهمها السرطان والتئام الجروح، والمساعدة على الهضم وتحسين صحة القلب والعقلية وتنظيم درجة حرارة الجسم، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

الوقاية من السرطان

أكدت العديد من الدراسات بالمعهد الوطني للسرطان مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تقلل من نمو الورم، وقد تحمى من التلف الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

وأظهرت بعض الدراسات أيضًا الآثار الإيجابية للشاي الأخضر على أنواع السرطان التالية:

الثدي

المثانة

المبيض

القولون والمستقيم

المرىء

رئة

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البشرة

المعدة

الشاي الأخضر يحتوى على الكاتيكين مركبات البوليفينول التى لها دور من الآثار الوقائية، خاصة على نظام القلب والأوعية الدموية.

الشاى يخفض الكولسترول في الدم.

تناول الشاى الأخضر كمشروب أو فى شكل كبسولة يخفض نسبة الكولسترول الضار.

شرب الشاي الأخضر بانتظام يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أثبتت الكثير من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الشاى الأخضر بانتظام يخفض نسبة السكر بالدم، خاصة عند مرضى السكرى من النوع 2.

قد يساعد الشاى الأخضر على إنقاص الوزن بشكل غير كبير عند البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

يعتبر الشاى الأخضر أحد أصح المشروبات فى العالم ويحتوى على واحد من أعلى كميات مضادات الأكسدة فى أى شاي المواد الكيميائية الطبيعية التي تسمى البوليفينول فى الشاى هى ما يعتقد أنها توفر آثاره المضادة للالتهابات ومضادة للسرطان ويساعد فى منع تلف الخلايا.