تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مندي فراخ

المكونات

دجاجة واحدة مقطّعة إلى أربع قطع

500 جرام الأرز البسمتي

200 جرام بصل مفروم

50 جرام عصير ليمون

70 جرام سمنة

3 جرام فلفل أسود

5 جرام بابريكا

5 حبات الهيل

3 عود قرفة

5 جرام ثوم مطحون

2 جرام زعفران

1 مكعب مرقة الفراخ كنور

بعض المكسرات المقلية للتزيين، كاللوز أو الفستق، أو الفستق الحلبي والمح حسب الرغبة



طريقة التحضير

نغسل الأرز ونتركه في ماء دافئ لعشر دقائق ثم نرفعه عن الماء.

في وعاء نقلي البصل المقطّع على نار هادئة حتى يتحوّل لونه للذهبي.

نضيف الأرز إلى البصل في المقلاة على النار الهادئة من خمس إلى عشر دقائق.

نضع البصل والأرز في صينية مُخصّصة للفرن، ونضيف كوباً من الماء والقليل من الملح، وحبات الهيل، والقرنفل، والقرفة، والزعفران. ومرقة الفراخ من كنور

نغطّي الصينية بورق الفويل، مع الحرص على إحداث عدّة فتحات كبيرة في الفويل بواسطة سكين.



إعداد دجاج المندي

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ننزع الجلد عن قطع الدجاج، ثمّ نغسلها ونضعها في وعاء بعد أن نضع عليها الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والثوم المطحون وعصير الليمون، ونتركها لتتشرّب نكهة البهارات لمدّة نصف ساعة.

نُحضر صينية الأرز التي تم تجهيزها مسبقاً، ونضع قطع الدجاج فوق الفويل المثقوب، ويُفضّل مباشرةً فوق الفتحات ونضع طبقةً أخرى من الفويل فوق الدجاج ونُحكم إغلاقه.

نضع الصينية في الفرن الذي تمّت تحميته مسبقاً على حرارة 150مئوية في الرف الأوسط من الفرن.

نترك الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف تقريباً ثم نتأكد أنّ الدجاج قد نضج.

نخرج الصينية من الفرن ونزيل الفويل ونضع الدجاج جانباً ونزيل الطبقة الثانية من الفويل، ثمّ نسكب الأرز في وعاء مناسب للتقديم ونضع الدجاج فوق الأرز.

نضيف المكسرات المقلية بعد تصفيتها من زيت القلي، لإضافة نكهة ألذ ولتزيين الطبق، ونقدّم الطبق ساخناً مع السلطة أو الصلصة المناسبة.

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