تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بقطع اللحم والخضار

القاهرة - لايف استايل المكونات

3 ملعقة كبيرة زيت

½ كيلو لحمة قطع

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة

¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

عود قرفة

2 مكعب مرقة لحمة

عود كرفس قطع

كوب جزر قطع

كوب كوسة قطع

2 كوب أرز بسمتى مغسول

3 كوب ونصف ماء طريقة التحضير

تشوح قطع اللحمة فى الزيت على النار

يضاف البصل والثوم والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والحبهان المطحون وعيدان القرفة

وكوب ماء

تترك لمدة حوالى 20 دقيقة

تضاف مكعبات المرقة وكوب ماء مرة أخرى

يضاف الكرفس والجزر والكوسة ويقلب الخليط حتى الغليان

يضاف الأرز وكوي ونصف ماء وعند الغليان توطى النار ويترك الخليط لمدة حوالى 20 دقيقة حتى تمام النضج

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