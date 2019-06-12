تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع الفاصوليا السوتيه

القاهرة - لايف استايل المكونات

1 كجم صدور دجاج

1كيس خلطة توابل الدجاج (الزعتر و السمسم)

½ كجم فاصوليا خضراء

1 مكعب مرقة الدجاج

1كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ذبدة طريقة التحضير

- يسخن الفرن ألى درجة حرارة 200 درجة مئوية

- يوضع صدورالدجاج فى كيس الفرن فى طبقة واحدة , يرش التوابل فوق الدجاج ويعقد الكيس بأحكام بواسطة الرابطة المرفقة

- يرج الكيس بحذر حتى التأكد من أن التتبيلة تغطى قطع الدجاج بالكامل وبشكل متساوى ثم يثقب الكيس من أعلى 3 مرات بأستخدام الشوكة.

- يوضع الكيس على صنية فى وسط الفرن للسماح بأنتفاخ الكيس دون ملأ مسة جدران الفرن الداخلية

- يطهى لمدة 50-55 دقيقة يقطع الكيس من أعلى بعناية ويوضع الدجاج على طبق التقديم .

- الفاصوليا السوتيه يوضع الماء فى أناء على النار حتى يغلي ثم يضاف مكعب مرقة الدجاج كنور والزبدة والفاصوليا الخضراء وتترك لمدة 5 دقائق ثم يرفع الأناء من على النار وتقدم فى الطبق بجانب الدجاج. قد يهمك أيضا: طريقة تحضير صينية البطاطس بالخضار الشهية والسهلة طريقة تحضير بطاطس مقلية بالتتبيلة

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