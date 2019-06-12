تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بنة بصوص السبانخ والخضروات المخفية

القاهرة - لايف استايل المكونات

٤٠٠ جرام مكرونة بنة

١ كيس شوربة كريمة الخضروات كنور

٢٠٠ جرام سبانخ طازجة، مقطعة

٣ فص ثوم مفروم

١ بصلة صغيرة مقطعة مكعبات

١ كوب ماء

١ كوب حليب

١/٤ كوب جبنة رومي

١/٢ ملعقة فلفل اسود

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

تطهى المكرونة البنة حتى تنضج.

في مقلاة كبيرة، تذوب الزبدة ويشوح البصل ثم تضاف السبانخ مع الثوم وتطهى حتى تذبل السبانخ.

يصب الماء مع الحليب في خلاط مع كيس شوربة كريمة الخضروات كنور.

يتبل بالملح والفلفل الأسود.

يضاف خليط السبانخ ويخلط حتى يصبح ناعم.

يصب خليط السبانخ وشوربة الخضروات في قدر.

تضاف إليها الجبنة الرومي وتسخن على نار منخفضة حتى يسمك الخليط.

تضاف المكرونة البنة إلى صلصة السبانخ وتقلب

تقدم ساخنة. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني

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