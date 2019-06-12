طريقة إعداد وتحضير السمك بصلصة الطماطم مع الأرز الأحمر

القاهرة - لايف استايل
المكونات
¼كوب زيتون أسود - منزوع النوى و مقطع انصاف
2 كيس مرقة الدجاج الفورية
فلفل اسود- كمون
2 ملعقة كبيرة ثوم - مفروم
½كوب عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة
1 فلفل أخضر مقطعة شرائح
1 كجم سمك فيليه
1/3 كوب صلصة الطماطم
2 بصلة متوسطة
4 ملعقة كبيرة زبدة
1 بصلة
1 فص ثوم
½ فلفل رومي أحمر
½ فلفل رومي أخضر
2 طماطم
½ كوب صلصة طماطم
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كركم
½ 3 كوب ماء
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 كوب أرز
3 مكعب مرقة الدجاج
طريقة التحضير
- يغسل السمك جيدا. يوضع السمك في صينية للفرن و يتبل بعصيرالليمون ومرقة الدجاج الفورية كنور والفلفل والكمون و يترك لمدة ساعة.
- يقطع البصل الى شرائح ثم تقطع كل شريحة الى نصفين. يسخن الزيتفي طاسة على نار متوسطة. يضاف البصل و الفلفل والثوم ويقلب لمدة دقيقتين. يضاف4/1كوب ماء وصلصة الطماطم كنور والزيتون وتترك لتغلى.
- تضاف الصلصة لتغطي السمك في الصينية . توضع في الفرن في حرارة متوسطة لمدة 30-35 دقيقة حتى ينضج السمك. يقدم فورا مع الأرز المسوى بمرقة الدجاج كنور.
- يغسل الأرز ويصفى
- يفرم البصل و يطحن الثوم و يقطع الفلفل الرومي و الطماطم مكعبات
- يحمر البصل في الزيت و الزبدة ويضاف الثوم و يحرك حتى يصبح ذهبياً
- يضاف الفلفل الرومي و يقلب إلى أن يذبل
- يضاف الطماطم و صلصة الطماطم كنور فاين فودز والماء والبهارات و يترك حتىيغلي ثم يضاف مكعبات مرقة الدجاج فاين فودز.
- يضاف الأرز و يترك على نار قوية مدة 8 دقائق ثم يغطى الإناءو يترك على نار هادئة حتى ينضج الأرز ثم يقدم مع السمك.
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