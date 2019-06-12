طريقة إعداد وتحضير السمك بصلصة الطماطم مع الأرز الأحمر

المكونات

¼كوب زيتون أسود - منزوع النوى و مقطع انصاف

2 كيس مرقة الدجاج الفورية

فلفل اسود- كمون

2 ملعقة كبيرة ثوم - مفروم

½كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

1 فلفل أخضر مقطعة شرائح

1 كجم سمك فيليه

1/3 كوب صلصة الطماطم

2 بصلة متوسطة

4 ملعقة كبيرة زبدة

1 بصلة

1 فص ثوم

½ فلفل رومي أحمر

½ فلفل رومي أخضر

2 طماطم

½ كوب صلصة طماطم

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم

½ 3 كوب ماء

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 كوب أرز

3 مكعب مرقة الدجاج

طريقة التحضير

- يغسل السمك جيدا. يوضع السمك في صينية للفرن و يتبل بعصيرالليمون ومرقة الدجاج الفورية كنور والفلفل والكمون و يترك لمدة ساعة.

- يقطع البصل الى شرائح ثم تقطع كل شريحة الى نصفين. يسخن الزيتفي طاسة على نار متوسطة. يضاف البصل و الفلفل والثوم ويقلب لمدة دقيقتين. يضاف4/1كوب ماء وصلصة الطماطم كنور والزيتون وتترك لتغلى.

- تضاف الصلصة لتغطي السمك في الصينية . توضع في الفرن في حرارة متوسطة لمدة 30-35 دقيقة حتى ينضج السمك. يقدم فورا مع الأرز المسوى بمرقة الدجاج كنور.

- يغسل الأرز ويصفى

- يفرم البصل و يطحن الثوم و يقطع الفلفل الرومي و الطماطم مكعبات

- يحمر البصل في الزيت و الزبدة ويضاف الثوم و يحرك حتى يصبح ذهبياً

- يضاف الفلفل الرومي و يقلب إلى أن يذبل

- يضاف الطماطم و صلصة الطماطم كنور فاين فودز والماء والبهارات و يترك حتىيغلي ثم يضاف مكعبات مرقة الدجاج فاين فودز.

- يضاف الأرز و يترك على نار قوية مدة 8 دقائق ثم يغطى الإناءو يترك على نار هادئة حتى ينضج الأرز ثم يقدم مع السمك.

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